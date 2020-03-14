Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. 22. hafta sonucunda Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol: 3-0

Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Halkbank: 0-3

Spor Toto-Arkas Spor: 3-2