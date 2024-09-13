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        Haberler Spor Basketbol Efe Aydan TBF başkanlığına resmen aday - Basketbol Haberleri

        Efe Aydan TBF başkanlığına resmen aday

        Eski milli basketbolcu Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:43
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        Efe Aydan TBF başkanlığına resmen aday
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        A Milli Basketbol Takımı'nın formasını 250'den fazla kez giyen Efe Aydan, 8 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlık seçimlerinde başkan aday olduğunu duyurdu.

        Türk basketbolunun özellikle son 10 yılda dünya sıralamasında gerilediğini belirten Efe Aydan, şunları kaydetti:

        "Türk halkına açık çağrımızdır; basketbolumuzu dünya sıralamasında hak ettiği yere getirmek için ekibim ve ben Türkiye Basketbol Federasyonunda göreve talibiz. Milli sporcu olarak, basketbolda dünya sıralamasında erkek takımımızı 27'nci sıraya düşüren, kadın basketbolunu yok sayan mevcut federasyonun yanlış politikaları bizi sorumluluğu ele almaya yönlendirdi. Değerli basın mensupları, sizleri 16 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da saat 11.00'de Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenleyeceğimiz basın toplantısına davet ediyorum. Saygılarımla."

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