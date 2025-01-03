Ediz Hun ile Berna Hun, 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı
Yeşilçam'ın jönlerinden Ediz Hun, eşi Berna Hun ile 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı
Giriş: 03.01.2025 - 20:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:21
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Ediz Hun, 3 Ocak 1973'te Türk Hava Yolları hostesi Berna Hun ile evlendi ve bu evlilikten Bengü ve Burak adında iki çocuğu oldu.
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Ediz Hun, sosyal medya hesabından eşiyle birlikteki fotoğraflarını paylaşarak 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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Paylaşımına; "3 Ocak 1973... 52 yıl" notunu düştü. Emel Sayın da bu paylaşıma nazar boncuğu ve kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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