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        Haberler Magazin Ediz Hun ile Berna Hun, 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı - Magazin haberleri

        Ediz Hun ile Berna Hun, 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Yeşilçam'ın jönlerinden Ediz Hun, eşi Berna Hun ile 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 20:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:21
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          Ediz Hun, 3 Ocak 1973'te Türk Hava Yolları hostesi Berna Hun ile evlendi ve bu evlilikten Bengü ve Burak adında iki çocuğu oldu.

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          Ediz Hun, sosyal medya hesabından eşiyle birlikteki fotoğraflarını paylaşarak 52'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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          Paylaşımına; "3 Ocak 1973... 52 yıl" notunu düştü. Emel Sayın da bu paylaşıma nazar boncuğu ve kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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