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        Haberler Magazin Ediz Hun 84 yaşında - Magazin haberleri

        Ediz Hun 84 yaşında

        Yeşilçam'ın jönlerinden Ediz Hun, 84'üncü yaşına girdi. Usta oyuncu, doğum gününü ailesiyle kutlayarak pasta kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:55
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          84'üncü yaşına giren Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, doğum gününde ailesiyle birlikte yemek yedi.

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          "İYİ Kİ VARSIN EDİZ HUN"

          Ailesiyle keyifli vakit geçiren usta oyuncu, kendisi için hazırlanan ve üzerinde 'İyi ki varsın Ediz Hun' yazılı pastanın mumlarını üfledi.

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          "TÜM GÜZEL DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

          Aile fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ediz Hun; "Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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          Ediz Hun'a, Süheyl Uygur ve Demet Sağıroğlu gibi ünlü isimlerde usta oyuncunun doğum gününü kutlayan; "Sağlıklı nice yaşlara" ve "İyi ki varsınız. Nice mutlu yaşlara" şeklinde yorum yaptı.

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