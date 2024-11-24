Ediz Hun 84 yaşında
Yeşilçam'ın jönlerinden Ediz Hun, 84'üncü yaşına girdi. Usta oyuncu, doğum gününü ailesiyle kutlayarak pasta kesti
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84'üncü yaşına giren Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, doğum gününde ailesiyle birlikte yemek yedi.
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"İYİ Kİ VARSIN EDİZ HUN"
Ailesiyle keyifli vakit geçiren usta oyuncu, kendisi için hazırlanan ve üzerinde 'İyi ki varsın Ediz Hun' yazılı pastanın mumlarını üfledi.
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"TÜM GÜZEL DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Aile fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ediz Hun; "Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Ediz Hun'a, Süheyl Uygur ve Demet Sağıroğlu gibi ünlü isimlerde usta oyuncunun doğum gününü kutlayan; "Sağlıklı nice yaşlara" ve "İyi ki varsınız. Nice mutlu yaşlara" şeklinde yorum yaptı.