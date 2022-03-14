Edis'ten babasına sürpriz!

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Edis, ‘Yeni Türkü Zamansız’ albümünde seslendirdiği ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ şarkısıyla babası Ayhan Görgülü’ye sürpriz yaptı. Edis, babasının haberi olmadan Yeni Türkü’nün unutulmaz şarkısını yorumladı.

"BABAMA HEDİYE OLSUN İSTEDİM"

Edis, “Babama hediye olsun istedim. O yüzden özellikle de albüm için bir parça seslendirmem teklif edildiğinde bu şarkıyı seçtim. Şarkıyı kaydederken de albüm çıkmadan önce de annemle onun görmemesi için bayağı uğraştık. Aramızda uzun süre şakalar yaptık.” dedi.

"BENİM İÇİN AYRI BİR ONUR"

Yeni Türkü’nün şarkısını yorumlamaktan duyduğu onurdan da bahseden ünlü isim, “Bu fenomen şarkıyı sahiplenmek de ayrı bir onur benim için.” diyerek, kendisi için önemi anlattı.

Sözleri Yavuz Turgul’a, bestesi Cengiz Onural’a, Yeni Türkü klasikleri arasında yer alan ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’nın düzenlemesini ünlü aranjör Gürsel Çelik üstlendi.