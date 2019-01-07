Zaman zaman ünlü isimler de toplu taşıma araçlarına binerek seyehat ediyor. Halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden biri de Edis oldu.

Edis Görgülü, otobüsle seyahat ederken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düştü.

Takipçileri Edis'in fotoğrafına yorum ve beğeni yağdırdı.