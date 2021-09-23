Edis, 'Arıyorum' ile zirvede

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Genç popçu Edis’in sabırsızlıkla beklenen yeni single çalışması ‘Arıyorum’, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dinleyicilerinden tam not alan single ve müzik videosu tüm platformlarda zirveye oturdu.

Söz ve bestesi Emrah Karakuyu'ya ait, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu’nun gerçekleştirdiği ‘Arıyorum’, 5 günde YouTube’da 3 milyon kişi tarafından izlendi ve ‘Trendler/Müzik’ listesinde 1 numarada yer aldı.

Spotify pop kategorisinde açık ara en çok dinlenen ve birçok listede kapak olarak yer alan single, bu platformda da 5 günde 3 milyon kişi tarafından dinlendi. ‘Martılar’ ile Spotify’da bir günde en çok dinlenen Türkçe Pop şarkısı rekorunu kıran Edis’in ‘Arıyorum’ ile kendi rekorunu kırması bekleniyor.

Edis, ekim ayı içerisinde turneye çıkarak dinleyicileriyle buluşacak.