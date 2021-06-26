Edirne'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Edirne'de İl Emniyet ve Keşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde durdurdukları 2 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkmak isteyen FETÖ şüphelileri tespit etti.

Yapılan operasyonda şüpheliler M.T. ve K.T. ile organizatörler S.Ç., Ö.O. ve E.T.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.