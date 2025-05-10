Projenin hem maliyetleri düşüreceğini hem de sulama imkanları sayesinde verim artışı sağlayacağını anlatan Çetin, şöyle devam etti: "Şüphesiz bu proje bizim için çok faydalı olacak. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ürünlerimizi istediğimiz gibi sulayamadık ve verim kaybı yaşamıştık. Projeyle her tarlanın başına su geldi ve nehirden geldiği için belli bir sıcaklıkta. Yer altı sularını kullandığımızda derinden gelen soğuk su bitkinin gelişimini etkiliyordu. Aynı zamanda enerji maliyeti de yüksek oluyordu. Maliyetlerimiz yarı yarıya düşecektir."