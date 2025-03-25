Edirne'de ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen muhtaç durumdaki yetim ve öksüzlere bayramlık yardımı faaliyeti kapsamında, kıyafet alımında kullanılabilecek giyim kartları Edirne ve Kırklareli'nde tespit edilen hak sahiplerine ulaştırıldı.

REKLAM advertisement1

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakıfların hayır şartlarını imkanlar doğrultusunda yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ramazan ayının ilk gününden beri Edirne ve Kırklareli'nde 6 noktada her gün bin 500 kişiye iftar verildiğini aktaran Saraç, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere bayramlık kıyafet desteğinde de bulunulduğunu kaydetti.

Edirne'de 142, Kırklareli'nde 110 çocuğa destek verildiğini belirten Saraç, "Bölge Müdürlüğümüzce yapılan sosyal yardımlardan yararlanan, annesini veya babasını kaybetmiş yavrularımızın bayramlıklarını alabilmeleri için içinde 4 bin lira bulunan hediye kartlarını teslim ettik. Çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz sevinç bizi katbekat mutlu etti" ifadelerini kullandı.