Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası nedeniyle, Keşan Devlet Hastanesi ve şehirdeki özel hastaneyi ziyaret etti. Başkan Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, hemşireleri koronavirüsle mücadelede gösterdikleri özveri ve başarıdan dolayı tebrik etti. Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere Çanakkale Savaşı'nda gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak o dönem verilen '1332 Cihadiye Yüzüğü'nün replikasını hediye etti.
'HEMŞİRELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'
Başkan Helvacıoğlu, koronavirüsle büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Sağlık çalışanları olarak her birinizi tebrik ediyorum. Bu süreçte çocuklarınıza evlatlarınıza sarılamadınız, sevdiklerinize uzaktan baktınız. Kolay bir iş değil. Size küçük ama hayatınız boyunca saklayacağınız bir armağan veriyoruz. Bu hediyenin manevi önemi çok büyük. Dünyada eşi benzeri yaşanmamış, tarihin yazıldığı milli mücadelede hemşirelerimizin destansı mücadelenin hikayesini yazdığınızı ifade etmek istiyorum. Haftanız kutlu olsun. Sizlere hediye ettiğimiz yüzükler, Çanakkale Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapan Türk kadınlarına hediye edilen ve üzerinde '1332 Cihadiye' yazılı yüzüğün hikayesidir" dedi.
HELVACIOĞLU, CİHADİYE YÜZÜĞÜNÜN HİKAYESİNİ ANLATTI
Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere dağıtılan '1332 Cihadiye Yüzüğü'nün hikayesini şöyle anlattı: "Çanakkale Savaşları'nda yaralanan binlerce asker, gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak hastanelerdeki hasta bakıcı ve hemşireler gelen yaralılara yardımcı olmada yetersiz kalmaktadır. Ev kadınlarından yardım istenir. Vatan hizmetinde cepheye koşan erkeklerinden geride kalmak istemeyen binlerce kadın, gönüllü olarak hastanelerde görev alır. Savaşın ardından kadınlara vefa borcunu ödemek için dönemin yöneticilerince para dağıtılması teklif edilir. Fakat kadınlar böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmezler. Bunun üzerine Türk yetkilileri ordu depolarındaki İngiliz tüfeklerinin çelik namlularını kestirerek, üzerinde `1332 Cihadiye´ yazılı yüzükler yaptırırlar. Bu yüzükler vatansever kadınlara yaptıkları hizmetin nişanesi olarak dağıtılır."
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