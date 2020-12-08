Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak tedbirlere yönelik kararları aldı.

AA'da yer alan habere göre, Halise Hatun Mahallesi ve Muradiye Mahallesi'ndeki 2 apartmana giriş ve çıkışlar 5 gün boyunca yasaklanarak karantina uygulaması başlatılması kararlaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kişilerin başvurularının e-başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden yapmaları gerektiği kaydedildi.

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