09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edip Uğur kimdir? Sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Edip Uğur, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer aldı.
EDİP UĞUR KİMDİR?
Ahmet Edip Uğur 1950 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve iş insanıdır.
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AKP Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili. Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır.[2]
2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştur. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.
Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento’ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra istifa etti.
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