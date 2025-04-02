Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edip Akbayram'ın vefatının 1'inci ayında Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım - Magazin haberleri

        Edip Akbayram'ın vefatının 1'inci ayında Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım

        2 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatının birinci ayında kızı Türkü Akbayram, duygusal bir paylaşımda bulundu; "Sana karışacağım güne kadar 'şimdilik' hoşça kal benim canım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 21:04 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Neye baksam sen varsın baba"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanmış, cenazesi, Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmişti.

        Babasının vefatının ardından ilk kez paylaşımda bulunan Türkü Akbayram, törende yaptığı konuşmayı, vefatının birinci ayında sosyal medya hesabına sabitleyerek duygusal bir mesaj yayınladı.

        Türkü Akbayram paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sesin yüreğime hançer, yokluğun kurşun gibi ağır, varlığın bir ömür ömrüme onur. Bir su damlası olup gökyüzünden okyanusa, sana karışacağım güne kadar ‘şimdilik’ hoşça kal benim canım, biricik çınarım, dağım babam. 30 gün 02.04.2024 Kızın Türkü

        "NEYE BAKSAM SEN VARSIN BABA"

        Ayrıca Türkü Akbayram bu paylaşımını hikâye olarak da yayımlayıp şu notu düştü; "Ne elim, ne yüreğim varıyordu bu ömrüme kazınacak anı burada hep saklayacak olmaya. 30'uncu gün sensiz... Derin, iğne gibi batan keskin bir acı; ne söylesem az, ne söylesem eksik... Neye baksam sen varsın, baba... Seni çok özledim, çok"

        REKLAM

        "SENİ SESİMDE YAŞATACAĞIM BABA"

        Türkü Akbayram, babasının veda töreninde yaptığı konuşmada ise duygu dolu ifadeler kullanmıştı. Kızı Lavin ile kürsüye çıkan Akbayram, babasına şu sözlerle veda etmişti: Çoğunuzun Edip abisi ama benim babam… Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan. Ne söylesem, onun bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem, çok eksik kalacak. Ne söylesem, onun zarafetini, yüreğini anlatmaya yetmeyecek.

        Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamınki… İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz devrimci ve Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Babam, birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak.

        Seni saklayacağım baba, önce kendim için, sonra herkes için. Seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak, ömrüm boyunca seninle gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Hoşça kal babacığım"

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Edip Akbayram
        #Türkü Akbayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Derbinin CANLI anlatımı ve istatistikleri
        Derbinin CANLI anlatımı ve istatistikleri
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        VAR incelemesi sonucu penaltı kararı!
        VAR incelemesi sonucu penaltı kararı!
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        ABD basını: Musk istifa edecek
        ABD basını: Musk istifa edecek
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        "Arda'nın sihirli dokunuşu"
        "Arda'nın sihirli dokunuşu"
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Habertürk Anasayfa