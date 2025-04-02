Edip Akbayram'ın vefatının 1'inci ayında Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım

Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanmış, cenazesi, Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmişti.

REKLAM advertisement1 Babasının vefatının ardından ilk kez paylaşımda bulunan Türkü Akbayram, törende yaptığı konuşmayı, vefatının birinci ayında sosyal medya hesabına sabitleyerek duygusal bir mesaj yayınladı. Türkü Akbayram paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sesin yüreğime hançer, yokluğun kurşun gibi ağır, varlığın bir ömür ömrüme onur. Bir su damlası olup gökyüzünden okyanusa, sana karışacağım güne kadar ‘şimdilik’ hoşça kal benim canım, biricik çınarım, dağım babam. 30 gün 02.04.2024 Kızın Türkü

"NEYE BAKSAM SEN VARSIN BABA" Ayrıca Türkü Akbayram bu paylaşımını hikâye olarak da yayımlayıp şu notu düştü; "Ne elim, ne yüreğim varıyordu bu ömrüme kazınacak anı burada hep saklayacak olmaya. 30'uncu gün sensiz... Derin, iğne gibi batan keskin bir acı; ne söylesem az, ne söylesem eksik... Neye baksam sen varsın, baba... Seni çok özledim, çok"

REKLAM "SENİ SESİMDE YAŞATACAĞIM BABA" Türkü Akbayram, babasının veda töreninde yaptığı konuşmada ise duygu dolu ifadeler kullanmıştı. Kızı Lavin ile kürsüye çıkan Akbayram, babasına şu sözlerle veda etmişti: Çoğunuzun Edip abisi ama benim babam… Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan. Ne söylesem, onun bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem, çok eksik kalacak. Ne söylesem, onun zarafetini, yüreğini anlatmaya yetmeyecek.

Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamınki… İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz devrimci ve Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Babam, birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak.

Seni saklayacağım baba, önce kendim için, sonra herkes için. Seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak, ömrüm boyunca seninle gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Hoşça kal babacığım"

Fotoğraflar: Instagram