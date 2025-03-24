Edin Dzeko özel maske ile oynayacak!
Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko'nun milli takımı ile çıktığı maçta burnu kırılmıştı. Tecrübeli forvetin sezonun kalan bölümünde özel maske ile oynayacağı öğrenildi.
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Fenerbahçeli Edin Dzeko, Bosna Hersek milli takımının Romanya ile oynadığı maçta büyük bir şanssızlık yaşadı.
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Burnu kırılan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda ameliyatlık bir durum olmadığı belirlendi.
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TRT Spor'un haberine göre; Edin Dzeko, sezonun kalan bölümünde maske ile oynayacak.
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynadığı maçta da eli kırılan Dzeko, o günden itibaren maçlara özel bir sargıyla çıkıyor.
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Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dzeko, "Ya hep, ya hiç" notunu paylaştı.
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Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarda 43 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, 19 kez gol sevinci yaşadı.
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