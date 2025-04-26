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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko'dan hakem tepkisi - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'dan hakem tepkisi

        Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:54
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        Edin Dzeko'dan hakem tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        "DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

        İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Bosna Hersekli oyuncu, "İkinci yarıda daha iyisini yapmaya çalıştık ve 3 gol attık. Daha fazla da atabilirdik." ifadelerini kullandı.

        DZEKO'DAN HAKEM TEPKİSİ

        Ofsayt pozisyonları ve hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Dzeko, "Ofsayt çizgisi, o pozisyonda garip çizildi. Garip bir çizgiydi. Diğer pozisyonda topu kontrol ettiğimde ittirildim. Orada kırmızı kart ve penaltı verilmeliydi. İlk yarıdaki pozisyon da net penaltıydı. Garip kararlardı." diye konuştu.

        "KALAN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Tecrübeli golcü, tüm bu olumsuzluklara rağmen kazandıklarını vurgulayarak, "Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında olanları göreceğiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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