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        Haberler Magazin Edin Džeko, - Amra Silajdžić; Boğaziçi'nde aşk

        Edin Džeko, - Amra Silajdžić; Boğaziçi'nde aşk

        Edin Džeko, izin gününde eşi Amra Silajdžić ile Boğaziçi'nde tekne turu yaptı. Ünlü futbolcunun hayranları fotoğrafa mesaj yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:57
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        Boğaziçi'nde aşk
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        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Džeko lig tamamlanınca ailesiyle birlikte ülkesinde bir süre tatil yaptı.

        Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları için başlayan kampı için Türkiye'ye dönen Edin Džeko, izin gününü, oyuncu - model eşi Amra Silajdžić ile birlikte Boğaziçi'nde tekne turu yaparak geçirdi. Ünlü futbolcunun hayranları, fotoğrafa; "Türkiye'ye de Fenerbahçe'ye de çok yakışıyorsun. Takımdan ayrılma, gitme" ve "Birbirinize çok yakışıyorsunuz, mutluluğunuz daim olsun" içerikli mesajlar yağdırdı.

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        #Edin Dzeko
        #Amra Silajdžić
        #fenerbahçe

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