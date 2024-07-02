Edin Džeko, - Amra Silajdžić; Boğaziçi'nde aşk

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Džeko lig tamamlanınca ailesiyle birlikte ülkesinde bir süre tatil yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları için başlayan kampı için Türkiye'ye dönen Edin Džeko, izin gününü, oyuncu - model eşi Amra Silajdžić ile birlikte Boğaziçi'nde tekne turu yaparak geçirdi. Ünlü futbolcunun hayranları, fotoğrafa; "Türkiye'ye de Fenerbahçe'ye de çok yakışıyorsun. Takımdan ayrılma, gitme" ve "Birbirinize çok yakışıyorsunuz, mutluluğunuz daim olsun" içerikli mesajlar yağdırdı.

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