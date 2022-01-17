EDHO EKRANLARA GERİ Mİ DÖNECEK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayından final yapmadan yayından kaldırılmasının ardından izleyiciler EDHO'nun geri dönmesini bekliyordu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projenin yazarları Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener seyirci baskısı ve gelen cazip tekliflere dayanamayarak 7. sezon için görüşmelere başladı.

Dijitalden teklifler alan ikili, Blutv ile görüşme halinde. İddiaya göre son bölümünün montajlayarak film haline getirileceği yapımın adı ise 'Son Efsane' olacak.