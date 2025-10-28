Ederson, Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Gaziantep FK maçında da kalesini gole kapatan Ederson, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta sadece 1 gol yedi. 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 2-0 kazanılan Antalyaspor maçlarında da gole izin vermemişti. Ederson, Süper Lig'deki tek golünü Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta yedi. Ederson böylelikle Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ündü kalesini gole kapatmış oldu.