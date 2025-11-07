Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ederson'dan hakem tepkisi - Futbol Haberleri

        Ederson'dan hakem tepkisi

        Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Avrupa Ligi'nde 0-0 berabere kaldıkları Viktoria Plzen maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 01:28 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:28
        Ederson'dan hakem tepkisi!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, hakem yönetimini eleştirdi.

        "PENALTIMIZI VERMEDİ"

        Hakemin maç sonu tartışmalı kararı hakkında konuşan Ederson, "Buraya soğuk diyemem, 8 yıl İngiltere'de oynadım. İyi oynadık, baskıları iyi yaptık ve fırsatlar bulduk. Ama 1 puan da kötü değil! Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım." sözlerini sarf etti.

        Son olarak Brezilyalı kaleci, "Sakatlık dönemim oldu ama sıkı çalıştım ve geri döndüm. Bana yardımcı olan çok insan vardı. Döndüğüm için mutluyum. Kendi adıma iyi maçlar çıkarmaya çalışıyorum. Çok daha iyisini ortaya koymak istiyorum. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabildiğim için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

