Özellikle 90'lı yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Eda Özülkü, internette en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki herkesin merak ettiği popçu Eda Özülkü kimdir? Metin Özülkü nereli kaç yaşında? Eda Özülkü şimdi ne yapıyor?

EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Eda Özülkü 2 Ağustos 1964'te Gölcük'te doğdu. Türk şarkıcı ve müzisyen olarak tanıdığımız Eda Özülkü aslen Mersinlidir. Asker baba ve öğretmen annenin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen Eda Özülkü, ilk ve orta okul yıllarını İzmit'te geçirdi. Liseyi İstanbul'da tamamladı ve Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Işık Lisesi'nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti. Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı. Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.

EDA ÖZÜLKÜ'NÜN ALBÜMLERİ

1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994),Uçurdum Da Uçurdum (1995),Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar - 1 adlı projede yer aldı.

EDA ÖZÜLKÜ ŞİMFİ NE YAPIYOR?

Şu anda Bilfen Çamlıca ilköğretim okullarında müzik öğretmenliği yapmaktadır.