Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, Çin ile karşılaşmasında yarı finale yükselirken dikkat çeken isim Eda Erdem oluyor. Türkiye A Milli Takım forma giyen Erdem 300'den fazla maçta görev almıştır. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem performansıyla ve hayatıyla sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli?
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Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve Fenerbahçe'de devam eden Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyiyor. Peki, Eda Erdem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı hakkında tüm merak edilenler...
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EDA ERDEM KİMDİR?
Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.
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