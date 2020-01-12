Eda Erdem kimdir? Eda Erdem'in boyu kaç? Eda Erdem kaç yaşında? soruları bu akşamki 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gidiş biletini kazandıran Türkiye - Almanya maçının ardından soruluyor. Filenin Sultanları kadrosunda kaptan olarak görev yapan Eda Erdem'in hayatından ayrıntılar haberimizde.

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem Dündar 22 Haziran 1987'de İstanbul'da doğdu. Türkiye Voleybol Takımında orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 2000 yılında Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. 2005 yılından itibaren ulusal takım formasını giymeye başladı. Toplam 95 kez millî oldu. Dört sezon Beşiktaş’ta oynadıktan sonra, 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

EDA ERDEM'İN BAŞARILARI

2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)

2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü

2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)

2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe

2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe

2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Milli Takımı)

2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe

2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Milli Takımı)

2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü - Fenerbahçe

2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2012 Londra Olimpiyatları (Türk Milli Takımı)

2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu