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Eda Erdem'e fair play ödülü

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri’nde Sportif Kariyer Dalında kazandığı Şeref Diploması ödülünü aldı

Giriş: 28.02.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Eda Erdem'e fair play ödülü
AA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Opet'in de kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar'e "Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması" ödülü, Olimpiyatevi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Gerek Fenerbahçe Opet takımının ve gerekse Kadın Voleybol A Milli Takımı’nın yoğun maç temposu nedeniyle 2021 yılında kazandığı ödülü geciken Eda Erdem’e plaketi TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, diploması ise Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz tarafından verildi.

Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından "Tarihin En İyi 100 Oyuncusu" arasında gösterilmesi ve "2021 yılının en iyi 12 kadın voleybolcusu" listesinde yer alması dolayısıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından verilen 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri’nde Sportif Kariyer Dalında Şeref Diploması’na layık görülmüştü.

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