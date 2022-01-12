A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'a büyük onur...

TRT Spor'un haberine göre Milli yıldızımız, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 2021 yılının en iyi 12 kadın voleybolcusu listesine seçildi.

FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları gibi geçen yılın önemli organizasyonları dikkate alınarak hazırlanan listede, başarılı oyuncumuz 11'inci sırada kendine yer buldu.

9, 10, 11 ve 12'nci sıraların açıklandığı listede, Vakıfbank'ın İsveçli oyuncusu Isabella Haak da 12'nci sırada yer aldı.

Eda Erdem Dündar, A Milli Takım formasıyla mücadele ettiği Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı. Milli yıldızımız, bu iki organizasyonda da "Rüya Takım"a seçilmişti.

Kaptan Eda Erdem Dündar’ın liderlik ettiği "Filenin Sultanları", 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ise çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Ayrıca Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etmişti.