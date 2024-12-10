Eczacıbaşı Dynavit: 3 - SSC Palmberg Schwerin: 0 | MAÇ SONUCU
Eczacıbaşı Dynavit, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü haftasında evinde konuk ettiği Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımını 25-17, 25-23 ve 25-18'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4’üncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Alman ekibi SSC Palmberg Schwerin'i 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Vlastimil Kovar - Pedro Lopes Pinto
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Tuna Aybüke Özel (L), Simge Şebnem Aköz (L), Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Elif Şahin, Rettke
SSC PALMBERG SCHWERIN: Antunovic, Savelkoel, Wolowicz, Stuut, Grozer, Holzig, Kohn, Llabres (L), Dambrink, Keene, Kokram
SETLER: 25-17, 25-23, 25-18
SÜRE: 82 dakika (26’, 30’, 26’)