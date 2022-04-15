Eczacıbaşı Dynavit: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer, Fatma Şekerci, McKenzie, Elif Şahin)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, Cansu Çetin, De Souza)

Setler: 19-25, 15-25, 21-25

Süre: 81 dakika (24, 30, 27)

Kupa Voley'de şampiyon, Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında 17 Nisan Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.