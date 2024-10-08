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17 yaşındaki Ecrin Su Çoban'ın, nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği ve Discord platformundaki suç örgütleriyle beraber hareket ettiği iddia edildi.

Ecrin Su Çoban söz konusu iddialar ardından açıklama yaparak; "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı bir şekilde vereceğimiz bilmenizi isterim" dedi.