Echel ne demek? Eçhel mi, echel mi? soruları kelimenin anlamını merak edenler tarafından araştırılıyor. Özellikle eski metinlerde geçen echel kelimesi için TDK ne diyor? İşte echel ile ilgili ayrıntılar...

ECHEL NE DEMEK?

Osmanlıca olan echel kelimesi; çok cahil, çok bilgisiz, en cahil anlamlarına geliyor.

TDK kelimeyi "eçhel" olarak sözlüğüne alırken anlamını çok cahil, çok bilgisiz olarak aktarıyor.