ECEM UZUN HAKKINDA

Ecem Uzun, 17 Haziran 1992’de İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

Uzun, 8 yaşında Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak tiyatro eğitimi alırken, aynı kurumun oyunlarında da yer aldı. Oyuncu, Sarıyer İ.Ö.O. ve Hüseyin Kalkavan Lisesi'nden mezun oldu.

Daha sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’ne giren Ecem Uzun, Aliye", "Geniş Zamanlar", "Pulsar", "Gönül Salıncağı", "Küçük Sırlar" ve "Ah Kalbim" gibi dizilerde rol aldı.