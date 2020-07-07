Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show oyuncularından Ecem Erkek, Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Erkek, tören sonrası 11 Aralık 1987 yılında hayatını kaybeden Instagram hesabından usta oyuncu Adile Naşit'in mezarına gittiğini açıkladı.

"ADİLE NAŞİT'İN MEZARINI YIKADIM"

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde dile getirdi:

Yüksek bir halk oylamasıyla almışım bu ödülü. Bugün Adile Naşit’in mezarına gittim. Mezarını yıkadım, dua ettim. Sonra düşündüm. Ben de böyle sevilmek, akılda kalmak istiyorum. Mezarım kurumasın, üstünde otlar bitmesin. Öyle saf sevilmek... Tek isteğim bu. Sizi seviyorum çok.

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Erkek, teşekkür konuşmasında "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki anneciğim, babacığım ve eşimin gözü önünde bu konuşmayı yapabilseydim. 7 yaşındaki çocuğunda 70 yaşında bir anneanne ve dedenin de beni sevdiğini bilmek çok gurur verici" ifadelerini kullandı.