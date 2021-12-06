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Son dakika: Ecem Çırpan, Lider Şahin'in ailesine girdi!

Ecem Çırpan aileye girdi

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin'in yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı model sevgilisi Ecem Çırpan, aileye girdi. Şahin, doğum gününde Çırpan'ı annesi Didem Şahin ve babasıyla tanıştırdı

06.12.2021 - 07:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selami Şahin, önceki gün Beyoğlu'ndaki bir mekanda konser verdi. Dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatan ünlü sanatçı, 36 yaşına basan oğlu Lider Şahin'in doğum gününü de şarkılar söyleyerek kutladı.

  • Selami Şahin, sahnedeyken doğum günü pastası da Lider Şahin'in masasına geldi. Yeni yaşını kutlayan müzisyen, mumlarını bir tarafına annesi Didem Şahin'i, diğer yanına sevgilisi Ecem Çırpan'ı alarak söndürdü.

  • Bir hayli neşeli oldukları görülen aşıklar, birbirlerini öpücüklere boğmayı ihmal etmedi.

  • AİLEYE GİRDİ

    Yaklaşık dört yıl önce şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin'in bu beraberliğine onay vermeyen annesi, oğlunun Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu sevgilisi Ecem Çırpan'ı aileye kabul etti.

  • Gece boyu aralarından su sızmadığı görülen Didem Şahin ile Çırpan'ın keyifli halleri de objektiflere yansıdı.

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