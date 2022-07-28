Ecem Çalhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tozluyaka'nın Cemre'si Ecem Çalhan hangi dizilerde oynadı?

Ekranların yeni dizisi Tozluyaka, konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tozluyaka dizisinde Cemre karakterini canlandıran güzel oyuncu Ecem Çalhan'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Ecem Çalhan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte Ecem Çalhan hakkında bilgiler...

ECEM ÇALHAN KİMDİR, NERELİ?

Ecem Çalhan 19 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 5-6 senedir şarkı sözü yazmaktadır.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ecem Çalhan, oyunculuğa 2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alarak başladı. Dizide Kamer Mollaoğlu karakterini canlandırdı. Başarılı oyuncu Tozlu Yaka adlı dizide 'Cemre' karakterine hayat veriyor.