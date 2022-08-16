"5 KİLO KALDI"

Hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında çekilen pozlarını yayınlayan Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

40'ımızı uçurduk. Doğumdan sonra anne ve bebek toparlanması için 40 gün geçti, şükür. Ben de şu an bu haldeyim. Hamilelik boyunca hafta hafta fotoğraf çektiğimiz tayt ve bra ile... Doğumdan sonra 10 kilo verdim; 5 kilo kaldı. Rakamların önemi yok.

Üstelik her beden farklı ama sağlıklı beslenip, düzenli spor yapmanın faydasını doğum sonrası kendime aynada baktığımda görebiliyorum ve bunu diğer annelere ilham olmak için her zamanki gibi paylaşmak istiyorum.