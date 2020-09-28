Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki topladı. Ermeni kökenli ABD vatandaşı olan Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia etti.

Reality show yıldızı, tepki çeken paylaşımlarında Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Kardashian ayrıca, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullandı.

Kardashian'ın skandal açıklamalarına SHOW Ana haber spikeri Ece Üner'den yanıt geldi.

Ece Üner, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba" dedi.

Üner'in sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.