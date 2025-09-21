Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Ece Seçkin: Hukuki süreç devam ediyor

        Ece Seçkin: Hukuki süreç devam ediyor

        Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez'i tehdit eden şahısla ilgili yeni açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 21.09.2025 - 10:26
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ece Seçkin, Kıbrıs’ta konser verdi. Seçkin, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Sizi, bu akşam sizi biraz maskülen gördük. Gösterişli olmayı sever misiniz?” sorusuna, ünlü şarkıcı, "Hepsinin üzerinde çok düşünülüyor. Günlerce tasarlanıyor, sonra dikiliyor. Önce çiziliyor, kalıp alınıyor, terzi dikiyor, taşçı taşları ekliyor. Sonra biri sosyal medyada ‘Berbat olmuş’ diyor. O an üzülüyorsun ama hemen arkasından gülüp geçiyorum. Takmıyorum çünkü takarsak psikolojimiz bozulur” ifadelerini kullandı.

        Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta yaklaşık 4 yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez’i ölüm tehdidi, sözlü ve yazılı tehditler, ısrarlı takip gibi eylemlerle rahatsız eden bir şahıstan şikâyetçi olmuştu. Evlerinin yakınında tekrar ortaya çıkan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen şahıs, önceki gün devlet gözetimi altına alındı.

        Yaşadığı korkulu günler hakkında konuşan Ece Seçkin; "Biraz can sıkıcı bir mevzu. Aslında bunu sahneye çıkmadan önce konuşmak istemiyorum ama ‘Korktun mu?’ derseniz, evet korktum. Benim yerimde kim olsaydı aynı tepkiyi verirdi. Çok uzun süreli bir takipti ve iş bir süre sonra çığırından çıktı. Bugün sosyal medyamdan teşekkürlerimi ilettim. Bu ülkede yaşayan hiçbir kadın kendini huzursuz hissetmemeli. Çünkü bazı şeyler sinyal veriyor ve her şey o sinyal ile başlıyor. Evime taksici yollanması gibi durumlar kişisel bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini gösteriyor. Hani belgeselleri izliyoruz ya, öyle bir sürecin içerisindeyim. Hukuki süreç devam ederken açıklama yapmam doğru değildi ama iş çığırından çıkınca, şahsın gözetim altına alınması yani hastaneye yatırılması beni biraz rahatlattı. Şimdi 3 haftalık bir süreç var, adli tıp raporlarımız da mevcut. Hukuki mücadelemiz sürecek ama söz konusu kişi hasta. Dolayısıyla bunu köpürterek anlatabileceğim bir durumda değilim. Burada kendimi yalnız hissetmiyorum, herkesin yanımda olduğunu biliyorum. Sonuç itibarıyla hiçbir kadın bunu yaşamamalı. İnşallah o da sağlığına kavuşur, bu gerçek dışı durumdan vazgeçer. Umarım topluma kazandırılabilecek bir birey olur. Çünkü karşımızda adli tıp raporuyla kanıtlanmış hasta bir insan var. Belki bu durum onun istemi dışında gelişiyor ama aynı zamanda evimin adresini bulup taksici aracılığıyla bana gönderecek kadar da zeki olduğunu görüyorum" dedi.

        Muhabirlerin, "O kişi hastalığını atlatırsa affeder misiniz? Bu tür insanların ıslah olma şansı var mı?" sorusuna Ece Seçkin; "Benim onunla bir bağlantım yok, dolayısıyla affedip affetmeme gibi bir durum söz konusu değil ama maruz kaldığım tehditler artık fiziksel olarak kişinin yaklaşmasına kadar varmıştı. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Bu, aslında kadınlarla ve çocuklarla ilgili üzerinde durduğumuz meselelerden biri. Islah olacak insanlar var ama akıl hastalığı nedeniyle belli bir seviyede hastalığı olanlar da var. Ancak bir çocuğu öldüren, bir kadını bıçaklayan, bir insanı katleden kişilerin ıslah olacağını düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

        #Ece Seçkin

