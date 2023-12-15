Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! Ece Ronay kimdir?
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay son dakika gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli ve İstanbul'daki işyerleri kurşunlanan Ronay saldırıyı yapanlardan şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayların ardından "Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündeme geldi. İşte, Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın hayatı
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı. Peki, Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? İşte, konuya dair detaylar...
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ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Şu an 32 yaşında olan genç kadın Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu. 2023'ün Mayıs ayında boşandığı eski eşi Mehmet Bilir'den Miran Yiğit isimli bir erkek çocuğu bulunuyor.
İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. Son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girdi.
"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ronay, Instagram'da toplamda 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.
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GÖZALTINA ALINDI!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiğini belirleyen ekipler, çalışmalarının ardından şüphelileri tespit etti. Bu sabah şüphelilere ait adreslere özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın da evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay'la birlikte yaşı küçük olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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İŞYERLERİ KURŞUNLANMIŞTI
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı.
DHA'nın haberine göre olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı.
Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.
Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.
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GEBZE'DEKİ GÜZELLİK MERKEZİ DE KURŞUNLANMIŞTI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı. Olay, 3 Aralık'ta sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.
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“ŞİKAYETÇİYİM”
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, boşandığı eski eşi Mehmet Bilir tarafından kendisi hakkında iftiralar atıldığını belirterek “Benim için kara para aklıyor gibi iddialarda bulunarak beni hedef gösteriyor. Benim öyle bir para aklama gibi bir olayım asla yok. Benim her şeyim yasal. Benim kimseyle de sorunum yok. Kimlerin ateş açtığını bilmiyorum. İş yerimi kim kurşunlatmışsa onlardan şikayetçiyim” dedi.
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