“ŞİKAYETÇİYİM”

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, boşandığı eski eşi Mehmet Bilir tarafından kendisi hakkında iftiralar atıldığını belirterek “Benim için kara para aklıyor gibi iddialarda bulunarak beni hedef gösteriyor. Benim öyle bir para aklama gibi bir olayım asla yok. Benim her şeyim yasal. Benim kimseyle de sorunum yok. Kimlerin ateş açtığını bilmiyorum. İş yerimi kim kurşunlatmışsa onlardan şikayetçiyim” dedi.