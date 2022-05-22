Ece Ronay hukuk mücadelesini kazandı!

Yeni, “Kadına şiddet sadece fiziksel olmuyor. Kadına şiddet böyle televizyon üzerinden de olabiliyor. Herkes böyle olaylarda mahkemeye başvurup hakkını aramalı. Mahkeme çok güzel bir karar verdi” ifadelerini kullandı.

Ronay, taciz iddialarının ardından nişanlısı Mehmet Bilir'in, Erbil ile buluşmasının ardından nişanlısından ayrıldığını duyurmuş ancak daha sonra Bilir'i affetmişti.