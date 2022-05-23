"Ben her şeyi aşk ile yaparım"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam yazın ilk konserinde müzik şöleni yaşattı. Şarkıcı Ece Mumay da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Konserde yer alan Mumay, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Şarkıcı, "Çok uzun zamandır Kenan Doğulu’yu canlı izlemek istiyordum, çok seviyorum ve çok heyecanlıyım. Benim için güzel bir konser olacak." dedi.

"BEN HER ŞEYİ AŞK İLE YAPARIM"

Ece Mumay, "Doğulu'nun 'Aşk İle Yap' şarkısı en sevdiğim... Ben her şeyi aşk ile yaparım, aşk olmazsa olmaz gerçekten. Aşk ile uyuyup, aşk ile uyanmak lazım ki güne güzel başlayalım." ifadelerini kullandı.

"YENİ ŞARKILAR ÇIKARTACAĞIM"

Yaz planlarından ve projelerinden de bahseden ünlü isim, "Bu hafta sonu tatil için Antalya’ya gideceğim. Sonra gidemeyeceğim çünkü fırsat olmayacak. Projeler olarak da artık tek şarkı ile yıl geçmiyor. Bu yüzden yeni şarkılar çıkartacağım." dedi.