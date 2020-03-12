DMC etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve müziği son dönemin başarılı ismi Bilal Sonses’e ait… Aranjesini ise Mustafa Ceceli’nin yaptığı şarkının Dada Salon’da çekilen görkemli klibini, Seçkin Süngüç yönetti.

Klipte ünlü sanatçı, beş modacının imzasını taşıyan beş farklı kıyafetle kamera karşısına geçti. Ebru Yaşar’ın güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden yeni şarkısı “Kalmam”, daha ilk günden dinleyicilerinden ve müzik otoritelerinden de tam not aldı.