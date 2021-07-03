İş insanı Necati Gülseven, şarkıcı Ebru Yaşar ile evlidir. Çiftin ikiz çocukları vardır.

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil’de doğmuştur. Eğitimine Diyarbakır‘da başladı. Daha sonra İstanbul‘a geldi.

Necat Gülseven, 23 Haziran 2015 tarihinde şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun’da evlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Ebru Su ve Hasan Poyraz adlarında ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Necat Gülseven, 2019 yılında ticari faaliyetlerini genişleterek medyada yerini alarak medya patronu oldu. 3N Medya‘nın sahibidir. Türkiye’de bilinen medya kanalları olan Viva Radyo , TV100 ve Bizimev TV satın alarak medyada faaliyetlerine başladı.