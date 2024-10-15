Ebru Yaşar, Diyarbakır'da: Anlatılmaz, yaşanır

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14'üncü durağı, Diyarbakır oldu.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede Ebru Yaşar, sevenleriyle buluştu.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Ebru Yaşar; 'Cumartesi', 'Yoksun', 'Kalmam', 'Kehirbar', 'Havadan Sudan' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Eşi Necat Gülseven'in Diyarbakırlı olduğunu söyleyen Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada; "Hemşerilerimle bir arada olmak, sizin karşınızda olmak anlatılmaz yaşanır, 'Gelin' geldi. Sizi çok seviyorum. Her yere gidiyorum ama insanın memleketi olunca bambaşka" dedi.