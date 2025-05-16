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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz

        Müzik dünyasının güçlü sesi Ebru Yaşar, iki yeni şarkıdan oluşan EP'sini yayınladı. "Affet" şarkısında Burak Bulut ile düet yapan Ebru Yaşar, solo şarkısı "Yıllar Sonra"yı da müzikseverlerin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:24
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        Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz
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        Geçtiğimiz günlerde "Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü"nü alan ve ödül konuşmasında, "Yazı iki yeni şarkıyla renklendirmek istedik. Biri düet olacak diğeri ise benim solo şarkım olacak” diyen Ebru Yaşar, şarkılarını hayranlarıyla buluşturdu.

        Ebru Yaşar'a iki ödül
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        Ebru Yaşar, Burak Bulut ile düet yaptığı, "Affet" ve solo olarak seslendirdiği "Yıllar Sonra" şarkılarını bugün dinleyiciyle buluşturdu. Söz ve müziği Burak Bulut’a ait olan "Affet"te genç şarkıcıyla düet yapan Ebru Yaşar, "Yıllar Sonra" şarkısını da solo olarak seslendirdi.

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        "DİNLEYEN HERKES KENDİSİNDEN BİR PARÇA BULACAK"

        Burak Bulut’la seslendirdiği hit şarkı "Kehribar" aylarca liste başı olan Ebru Yaşar, "Yine Burak’ın söylediği bir şarkı nasip oldu. Burak çok samimi şarkılar yapıyor ama sanıyorum en güzel şarkılarını da benimle paylaşıyor" derken, Burak Bulut ise, "Dinleyen herkes kendisinden bir parça bulacak. Her duygu durumuna göre şekilleniyor. Bukalemun gibi bir parça. Ebru Hanım sağ olsun her zamanki gibi çok güzel yorumladı. Bizim yaptığımız şarkılarda büyülü bir his, insanlara geçen farklı bir nüans olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

        Ebru Yaşar’ın solo olarak seslendirdiği "Yıllar Sonra" şarkısının söz müziğinde ise Ramazan Kızılpınar ve Ebru Yaşar imzası bulunuyor.

        Burak Bulut ile düet yaptığı "Affet"şarkısı EY Music, Baş Yapım ve DMC, solo olarak seslendirdiği "Yıllar Sonra" şarkısı ise EY Music etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Ebru Yaşar

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