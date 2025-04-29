Ebru Yaşar'a iki ödül

Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla seçilen, Müzik On Air tarafından düzenlenen ödül töreninde iki ödüle lâyık görüldü.

'Yılın Kadın Sanatçısı' ödülünü alan Ebru Yaşar, aynı zamanda Siyam ile yaptığı ve 2024 yılının en çok dinlenen şarkısı ‘Yoksun’ ile ‘En İyi Düet’ ödülünün de sahibi oldu. Oy veren tüm öğrencilere teşekkür eden Ebru Yaşar; "Öğrencilik yıllarının kıymetini bilin. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

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"YAZA YENİ ŞARKILAR GELİYOR"

Ödül töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar; "Yazı iki yeni şarkıyla renklendirmek istedik. Biri düet olacak diğeri ise benim solo şarkım olacak" ifadelerini kullandı.

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"DEPREM ÜLKEMİZİN GERÇEĞİ"

Ünlü şarkıcı, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'u da sallayan 6.2 büyüklüğündeki depremin hatırlatılması üzerine; "Bütün depremleri evde yaşadım. Bütün İstanbullular gibi tedirgin olduk. Deprem ülkemizin gerçeği. Hem şahsi önlem alacağız hem de devletimizin aldığı önlemlerle içimiz rahat edecek" dedi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta sonrasında da Hatay'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yaptıkları yardımlar sorulan Ebru Yaşar; "Herkesin birbirine yardım etmeye ihtiyacı var. Ülkemizde yardımlaşmanın çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.