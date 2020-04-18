EBRU ŞALLI OĞLU PARS'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ta Lenfoma hastalığı vardı. Lenfoma, lenfositlerde (T hücreleri veya B hücreleri) başlayan kanser türüdür. Bunlar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan hastalıklarla mücadele eden beyaz kan hücreleridir. Lenfomada, lenf nodlarında, lenf damarlarında ve vücudun diğer organlarında anormal sayıda lenfosit meydana gelir.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. Ebru Şallı 43 YAŞINDADIR.