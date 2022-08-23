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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, önceki gün Yunanistan’la karşılaştı.

ŞANS ÖPÜCÜĞÜ

Maçı izleyenler arasında milli basketbolcu Cedi Osman’la geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren oyuncu Ebru Şahin de vardı. Eşine karşılaşma öncesi şans öpücüğü veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Cedi Osman’ın attığı basketlerle keyiflenen Ebru Şahin’in görüntüsü sık sık sahadaki dev ekrana yansıtıldı. Yunan basını da Şahin’i yakın markaja aldı.

"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL ŞEY"

Kapadokya'da sevgilisinden "Evet!" yanıtını alan Cedi Osman, verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetmişti. Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel." ifadelerini kullanmıştı.

"ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

Ünlü basketbolcu, "O bir tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" demişti.

Fotoğraflar: Instagram