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Haberler Magazin Ebru Şahin: Çağatay Ulusoy ile iletişimimiz iyi - Magazin haberleri

Ebru Şahin: Çağatay Ulusoy ile iletişimimiz iyi

Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşacağı "Centilmen" filmi hakkında açıklamalarda bulunan Ebru Şahin, "Çok güzel bir proje oldu. Bütün ekiple çok güzel iletişim kurduk. Birlikte çok güzel bir iş çıkardığımızı umuyorum. Çağatay ile de iletişimimiz çok iyi" dedi

Giriş: 04.02.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Ebru Şahin: Çağatay Ulusoy ile iletişimimiz iyi - Magazin haberleri
"Çağatay ile iletişimimiz iyi"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ebru Şahin, bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.

Yeni bir proje hazırlığında olan Şahin, "Lavanta Konağı'nın çekimleri devam ediyor. Yeni başladık aslında. Her şey çok taze ama güzel bir ekip oluşturuldu. Herkes yıllardır birlikte çalışıyormuş gibi çok keyifli ilerliyor. Güzel bir proje olacağını umuyorum" dedi.

"İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Ebru Şahin, Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşacağı "Centilmen" filmi hakkında da konuştu.

Oyuncu, "O da Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşacağı "Centilmen" filmi hakkında açıklamalarda bulunan Ebru Şahin, "Çok güzel bir proje oldu. Bütün ekiple çok güzel iletişim kurduk. Birlikte çok güzel bir iş çıkardığımızı umuyorum. Çağatay ile de iletişimimiz çok iyi" dedi açıklamasında bulundu.

Şahin, daha sonra otomobiliyle birlikte oradan ayrıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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