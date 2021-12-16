"Benim için çok kıymetli!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ebru Keskin, "Wobble" şarkısı ile "Yılın Dijital Platform Şarkısı Ödülü"ne layık görüldü. Keskin, mutluluğunu hayranı olduğu Mazhar Alanson ile paylaştı.

"BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Şarkıcı, "Hayranı olduğum Mazhar Alanson ile aynı törende ödül almak bu kariyer yolculuğumda benim için çok kıymetli." şeklinde konuştu.