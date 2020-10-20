Kız çocuklarına çok yakışan Ebru adı ile ilgili araştırmalar gün geçtikçe artıyor. Anne ve babalar, kızlarına bu ismi koymadan önce isim hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmak istiyorlar. Ebru ismi ile ilgili tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik.
Ebru İsminin Anlamı Nedir?
Ebru adının birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak;
Sözlük anlamında ise isim kağıt süslemeciliğinde kullanılan, motifli boyama yöntemi olarak karşımıza çıkar.
Ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız isim sıralamasıyla da bunu ispatlıyor. Ebru adının ülkemizdeki sırası 37 olarak karşımıza çıkıyor. İsmi taşıyan kişi sayısı ise yaklaşık 143550 olarak görülüyor. Sadece İstanbul için sınırlandırdığımızda bu sayı hemen hemen 30500’e iniyor. Ülkemizde her 570 kişiden bir tanesi Ebru adını kullanıyor.
Ebru İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?
Farsça kökenli olan isim Kuran'da geçmiyor. Ancak isim caiz isimler listesinde yer alıyor.
Ebru İsminin Özellikleri
Ebru adındaki kişiler özgürlükçü kişilikleri ile bilinirler. Onları bir kişiye ya da bir yere bağlamak oldukça zordur. Monoton yaşamdan nefret ederler. Oldukları ortamda ne kadar mutlu olsalar da yeni bir ortam onların her zaman ilgisini çeker.
İş hayatları da bu yüzden oldukça sorunlu geçer. Kendilerini kısıtlayan bir işte çalışmayı reddederler. Özgürlükleri o kadar önemlidir ki, ona gelen ufacık bir zararda işi bırakmaya kadar bile gidebilir. Bu nedenledir ki Ebru isimli bireyler genelde kendi işlerinin patronu olmak isterler.
Bu durum ilişki ve aile yaşamlarını da etkiliyor. Özgürlükçü ruhları nedeni ile onlara baskı uygulanan her ortamdan kaçıyorlar. Bu yüzden son derece dikkatli olmanızı öneriyoruz. Özellikle partnerinin adı Ebru olan erkeklere onları çok sıkmamalarını tavsiye ederiz.
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