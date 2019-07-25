Ebru Gündeş, 5 gün üst üste sahne aldığı Fizy Açıkhava Konserleri'nde bu yaz en çok veren şarkıcı oldu. Gündeş'in 5 konserleri için toplam 28.128 bin bilet kesildi. Ebru Gündeş, 270 kişilik konser serisinin ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra teşekkür etti.

Ebru Gündeş, "Bana her gün Harbiye'de 5 bin kişi seni bekliyor olacak dediklerinde rüyadayım zannettim. Bana bu rüyayı yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum" dedi.